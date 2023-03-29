Пробки на улицах Баку

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Гейдара Алиева, основная и вспомогательная дорога, в сторону центра;

2. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

3. Проспект Зии Буньятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 января";

5. Круг "20 января";

6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;

6. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

7. Проспект Нефтяников, в сторону круга "Азнефть";

8. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом "Азадлыг";

9. Улица Рашида Бейбутова, в сторону ЦБ;

10. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом "Иншаатчылар", в сторону парка "Деде Горгуд";

11. Улица Шамси Бадалбейли, напротив "Зимнего парка", в сторону Центрального банка;

12. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

13. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

14. Улица Ниязи, в сторону круга "Азнефть";

15. на улице Зарифы Алиевой;

16. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова, в сторону центра;

17. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

18. Заторы наблюдаются в направлении улицы Абдулвахаба Саламзаде, проспекта Зии Буньядова.