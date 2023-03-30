https://news.day.az/society/1550797.html Пожар на территории Гирканского национального парка
Пожар на территории Гирканского национального парка
Сегодня утром возле села Чукаш Астаринского района на территории Гирканского национального парка произошел пожар, передает Day.Az со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов.
Согласно информации, на место пожара привлечены сотрудники национального парка, других местных структур министерства экологии и природных ресурсов, а также Региональной государственной противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям.
В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.
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