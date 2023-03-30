Пожар на территории Гирканского национального парка

Сегодня утром возле села Чукаш Астаринского района на территории Гирканского национального парка произошел пожар, передает Day.Az со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов.

Согласно информации, на место пожара привлечены сотрудники национального парка, других местных структур министерства экологии и природных ресурсов, а также Региональной государственной противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям.

В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.