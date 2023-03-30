На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 января";

2. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;

3. Шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

4. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в направлении центра;

6. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;

7. Улица Зарифы Алиевой;

8. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";

9. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

10. Круг "20 января";

11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.