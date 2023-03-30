Отремонтирован участок улицы Музаффара Нариманова в Баку
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Государственное агентство автомобильных дорог завершило текущие ремонтные работы на улице Музаффара Нариманова (отрезок улицы от проспекта Гейдара Алиева до улицы Пахливана Фарзалиева) Низаминского района Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Госагентства.

Согласно информации, в рамках ремонта на указанном участке протяженностью 325 метров было произведено фрезерование старого и непригодного асфальтового покрытия и уложено новое.