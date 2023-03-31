Еще один район Азербайджана обеспечен высокоскоростным интернетом

ООО Aztelekom при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана обеспечило высокоскоростным интернет-соединением 2 046 домохозяйств Огузского района, сказали в пятницу Day.Az в министерстве.

В ведомстве сообщили, что на настоящее время услугами высокоскоростного интернета воспользовались 1 082 абонента.

"На территории города Огуз строительство сети GPON (современнейшая проводная технология доступа к сети интернет) завершено. Начато строительство этой сети в селах Джалут и Байан Огузского района", - сказали в министерстве.

Отметим, что с внедрением новой технологии GPON абонентам предлагаются скоростные (от 30 Мбит/с до 100 Мбит/с) интернет-пакеты: интернет, интернет + телефония, интернет + телефония + ТВ. Стоимость тарифов меняется от 18 до 54 манатов.

Напомним, что по состоянию на начало марта 2023 года в Азербайджане широкополосным интернетом на основе технологии GPON обеспечены свыше 814 тысяч домохозяйств. До конца 2024 года планируется охватить всю страну широкополосным интернетом с минимальной скоростью передачи 25 Мбит/с.