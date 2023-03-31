Вниманию выпускникоа IX классов

Как известно, 9 апреля в Насиминском, Наримановском, Сабунчинском, Сабаильском, Хатаинском районах города Баку, городах Гянджа (первая часть), Лянкяран, Шеки, Астаринском, Агдамском, Агджабединском, Агсуинском, Билясуварском, Дашкесанском, Хызинском, Имишлинском, Кюрдамирском, Гусарском, Саатлинском, Шабранском, Самухском, Шамкирском, Сиязяньском и Зардабском районах республики Государственным экзаменационным центром будут проведены выпускные экзамены по общему среднему уровню образования (9 лет).

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, учащиеся, которые будут сдавать выпускной экзамен, посредством ссылки https://eservices.dim.gov.az/sagirdbv/ могут распечатать пропускной экзаменационный лист, а учебные заведения могут распечатать пропускные листы для всех учащихся.

Учащиеся могут узнать свой номер работы здесь.