Молитва 16-го дня Рамазана, время имсака и ифтара - ПОДРОБНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
7 апреля - шестнадцатый день священного месяца Рамазан.
Как передает Day.Az, согласно календарю, объявленному Управлением мусульман Кавказа, имсак в Баку наступит в 04:47, а ифтар в 19:25.
Предлагаем вашему вниманию молитву шестнадцатого дня месяца:
"Allahummə vəffiqni fihi limuvafəqətil-əbrar. Və cənnibni fihi murafəqətəl-əşrar. Və avini fihi birəhmətikə ila daril-qərar. Bi-ilahiyyətikə ya ilahəl-aləmin".
Перевод:
"Во имя Аллаха, Всемилостивого и Милосердного. О Аллах! Удостой меня чести в этот месяц оказаться в рядах праведников и убереги от дружбы с грешниками. Во имя Твоего милосердия, позволь мне в этот день войти в райскую обитель. Во имя Твоей божественности, о Господь миров!"
С подробным календарем на весь месяц можете ознакомиться по ссылке.
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