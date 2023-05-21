https://news.day.az/society/1566226.html Cегодня пройдут вступительные экзамены в вузы по II группе специальностей
Cегодня пройдут вступительные экзамены в вузы по II группе специальностей
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет сегодня вступительные экзамены в вузы по II группе специальностей, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на ГЭЦ.
Ожидается, что в них примят участие 28 344 абитуриентов.
Экзамены пройдут в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гейчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Масаллы и Хачмазе.
Экзамены начнутся в 11:00 и продлятся три часа. Допуск абитуриентов будет прекращен за 15 минут до начала экзаменов.
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