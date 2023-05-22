https://news.day.az/society/1566373.html Тяжелое ДТП в Гобустане - есть погибшие
Тяжелое ДТП в Гобустане - есть погибшие
На дороге Баку-Шамахы произошло ДТП, в результате которого погибли пять человек.
Как сообщили в понедельник Day.Az в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, сегодня утром в результате ДТП на дороге в районе поселка Джанги Гобустанского района перевернулся автомобиль марки "Kia", погибли пять человек, в том числе один ребенок. 1 пострадавший был госпитализирован в одну из больниц города Баку.
По факту ДТП проводится расследование.
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