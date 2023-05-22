К сведению молодежи, желающей служить в полиции

22 мая министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов провел очередной смотр молодежи, желающей служить в городских, районных органах полиции Азербайджана на должностях рядового и младшего начальствующего состава.

Как сообщили в понедельник Day.Az в МВД Азербайджана, к следующему этапу отборочного тура были допущены 132 человека, 19 из которых являются участниками Отечественной войны Азербайджана.

Выступая перед молодежью, министр отметил, что прием на службу осуществляется на основе принципов прозрачности и гласности, пожелал успехов молодым людям на последующих этапах отборочного тура.