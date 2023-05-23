В Зангилане выявлены два новых вида цветка "харыбюльбюль"

В Зангилане были выявлены два новых вида цветка "харыбюльбюль", они включены в lll издание "Красной книги".

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала журналистам на презентации lll издания "Красной книги" директор Института ботаники Сайяра Ибадуллаева.

Она отметила, что в связи с подготовкой нового издания "Красной книги" также были проведены соответствующие работы и в Карабахе.

"Мы провели исследования в лесу Топхана с участием Агентства Азербайджана по разминированию. Пусть и частично, но внесли данные по его флоре в новое издание "Красной книги". Также мы выявили в Зангилане два новых вида цветка "харыбюльбюль", которые до этого не были идентифицированы. Работа по подготовке нового издания "Красной книги" обогатила и гербарный фонд Института ботаники", - сказала Ибадуллаева.

Отметим, что в соответствии с "Положением о Красной книге Азербайджанской Республики", утвержденным постановлением Кабинета министров Азербайджана от 15 июля 2000 года, издавать "Красную книгу" предусмотрено каждые 10 лет.