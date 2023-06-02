Сколько квартир было передано семьям шехидов и людям с инвалидностью в результате войны?

В 2018-2023 годах программа обеспечения жильем семей шехидов и лиц, имеющих инвалидность в связи с войной, расширилась в 5 раз, в послевоенный период им было предоставлено 4760 квартир и частных домов, в этом году - 260, а всего за прошедший период - до 13,6 тысячи квартир и частных домов. Лицам с инвалидностью в связи с войной было предоставлено в послевоенный период 324 автомобиля, а всего за прошедший период - более 7500 автомобилей.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Керимов на сегодняшней пресс-конференции, посвященной итогам деятельности министерства за последние 5 лет.

Было отмечено, что в учреждениях министерства реабилитационные услуги оказаны 104 тысячам человек, лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставлено 246 тысяч средств реабилитации, в том числе 416 лицам с инвалидностью в связи с войной предоставлены 433 высокотехнологичных протеза последнего поколения. Расширена сеть социальных служб, реабилитационных центров.