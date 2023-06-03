Когда и с какой целью пройдет следующее заседание парламента?

Обнародована повестка внеочередного заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое состоится 6 июня, сообщает в субботу Day.Az.

В повестку заседания включены следующие вопросы:

1. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год" (первое чтение)

2. Законопроект о внесении изменений в закон "О бюджете Государственного фонда социальной защиты населения на 2023 год " (первое чтение).

3. Законопроект о внесении изменений в закон "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2023 год" (первое чтение).

4. Законопроект "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год" (второе чтение).

5. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О разведке и контрразведывательной деятельности" (второе чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О воинской обязанности и военной службе" (второе чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в закон "О Судебно-правовом совете" (второе чтение).

9. Законопроект о внесении изменений в закон "О производственных и бытовых отходах" (первое чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных правонарушениях (первое чтение).

11. Законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).

12. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О дорожном движении" (первое чтение).

13. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).

14. Законопроект о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных правонарушениях (первое чтение).