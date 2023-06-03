Что происходило в Шушинской тюрьме?

В 1993 году, после оккупации села Гияслы Агдамского района, армяне взяли нас в плен.

Как передает Day.Az, об этом сказал в субботу Day.Az находившийся в армянском плену Джамаледдин Гусейнов.

"Сначала нас привезли в Аскеран, продержали там одну неделю, затем отвезли в Шушинскую тюрьму. Там было много людей, их пытали и избивали до смерти. Мертвых вывозили на улицу и массово хоронили", - сказал он.

Отметим, что, как сообщалось ранее, в Шуше на территории тюрьмы обнаружено массовое захоронение.

Это свидетельствует о том, что в Шушинской тюрьме в период армянской оккупации незаконно содержались азербайджанцы, которые подвергались тяжелым пыткам, совершались их убийства. Обнаруженное захоронение является наглядным свидетельством этих событий.