Что происходило в Шушинской тюрьме? - свидетель событий
В 1993 году, после оккупации села Гияслы Агдамского района, армяне взяли нас в плен.
Как передает Day.Az, об этом сказал в субботу Day.Az находившийся в армянском плену Джамаледдин Гусейнов.
"Сначала нас привезли в Аскеран, продержали там одну неделю, затем отвезли в Шушинскую тюрьму. Там было много людей, их пытали и избивали до смерти. Мертвых вывозили на улицу и массово хоронили", - сказал он.
Отметим, что, как сообщалось ранее, в Шуше на территории тюрьмы обнаружено массовое захоронение.
Это свидетельствует о том, что в Шушинской тюрьме в период армянской оккупации незаконно содержались азербайджанцы, которые подвергались тяжелым пыткам, совершались их убийства. Обнаруженное захоронение является наглядным свидетельством этих событий.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре