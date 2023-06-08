Избегайте этих улиц, чтобы не попасть в пробку - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в центре, в настоящее время на нижеприведенных улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта:
1. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;
2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
3. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
6. Улица Кероглу Рагимова, начиная от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;
7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
8. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом "Азадлыг";
9. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
10. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть".
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