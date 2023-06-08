https://news.day.az/society/1571530.html Пожар в жилом здании в Баку привел к эвакуации жильцов - ВИДЕО
Пожар в жилом здании в Баку привел к эвакуации жильцов - ВИДЕО
На горячую линию МЧС "112" минувшей ночью поступила информация о пожаре в Сураханском районе города Баку, поселке Гарачухур, на улице Юсифа Эйвазова. На место незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной охраны МЧС и Службы спасения особого риска.
Об этом Day.Az сообщили в МЧС.
Пожар на лестничной площадке 6-го этажа девятиэтажного здания был потушен в кратчайшие сроки.
Во время пожара 6 жителей здания были эвакуированы в безопасное место, квартиры защищены от пожара.
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