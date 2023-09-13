Новый ректор Сумгайытского государственного университета

Как сообщалось ранее, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Руфата Эйваз оглу Азизова ректором Сумгайытского государственного университета.

Как сообщает в среду Day.Az, Руфат Азизов до этого назначения занимал должность директора Института образования.

Отметим, что в 1998 году Руфат Азизов как победитель Международной Менделеевской химической олимпиады без экзаменов поступил на химический факультет МГУ имени Ломоносова и окончил его в 2003 году.

Продолжая обучение в аспирантуре того же университета, в 2006 году защитил кандидатскую диссертацию и получил ученую степень кандидата химических наук (КХН).

В 2008 году закончил программу профессионального развития и был принят в профессиональное членство в Лондонском институте материалов (Chartered Scientist).

В 2014-2016 годах окончил совместную программу MBA университетов ADA/Maastricht, а в 2018-2020 годах - программу Высшего управления бизнеса Executive MBA Оксфордского университета (Said Business School).

Опыт работы Руфата Азизова охватывает биотехнологию, химический катализ, педагогику, нефтегазовую промышленность, производство металлов, управление промышленными проектами, образование и производственный бизнес.

2 года (2003-2005) работал в МГУ имени Ломоносова в должности научного сотрудника, участвовал в программах исследований и разработок по биокоррозии.

В течение 8 лет (2005 - 2012 гг.) приобретал опыт работы в международных нефтегазовых проектах в качестве инженера в компании BP, а также работал менеджером по материаловедению/коррозионной инженерии и управлению технологической целостностью.

В 2008, 2010 и 2011 годах в различных номинациях был удостоен премии "Инженер года в BP".

С 2012 года он руководил проектами металлообрабатывающей промышленности, производственными операциями и программами стратегического развития в качестве исполнительного директора Группы компаний Unimetal-Prometal, работающей в области производства металлов.

Продолжает деятельность в программе коммерциализации научных результатов в Центре инноваций Оксфордского университета в качестве эксперта.

Женат. Имеет 2 детей.