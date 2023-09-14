В Товузе похоронили шехида Нихада Намазова

Военнослужащий азербайджанской армии Нихад Намазов, погибший накануне в результате крушения военного транспортного средства, похоронен в Товузском районе.

Как сообщает в четверг Day.Az, тело солдата Нихада Намазова, 2005 года рождения, было доставлено в город Говлар, где он жил.

После церемонии прощания шехид был похоронен на городском кладбище.

В церемонии похорон приняли участие родные и близкие шехида, военнослужащие, представители исполнительной власти, сотрудники правоохранительных органов, представители общественности района.

Отметим, что накануне в результате крушения военного транспортного средства в горной местности со сложным рельефом погибли военнослужащие азербайджанской армии Алиев Талех Салех оглу, Гасанов Эльгюн Эльшад оглу и Намазов Нихад Камреддин оглу.

В Государственной службе по мобилизации и призыву сообщили, что погибшим военнослужащим будет присвоен статус шехида.