Сколько было затрачено жителями Азербайджана на покупку одежды и обуви?

В январе-августе 2023 года на приобретение текстильных товаров, одежды и обуви в объектах розничной торговли Азербайджана было потрачено 4 млрд. 547,7 млн. манатов.

Как передает Day.Az, проведенным на основании отчета Госкомстата, это на 13,3% или 533,3 млн. манатов больше, чем за соответствующий период прошлого года.

В августе текущего года на приобретение текстиля, одежды и обуви в объектах розничной торговли было потрачено 666 млн. манатов.