https://news.day.az/society/1598108.html Сколько было затрачено жителями Азербайджана на покупку одежды и обуви?
Сколько было затрачено жителями Азербайджана на покупку одежды и обуви?
В январе-августе 2023 года на приобретение текстильных товаров, одежды и обуви в объектах розничной торговли Азербайджана было потрачено 4 млрд. 547,7 млн. манатов.
Как передает Day.Az, проведенным на основании отчета Госкомстата, это на 13,3% или 533,3 млн. манатов больше, чем за соответствующий период прошлого года.
В августе текущего года на приобретение текстиля, одежды и обуви в объектах розничной торговли было потрачено 666 млн. манатов.
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