Лекаства можно будет купить дешевле

Утверждение Тарифным (ценовым) советом верхнего предела цен на лекарства позволит населению приобретать лекарства по более низкой цене.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Секретариат Тарифного (ценового) совета Азербайджанской Республики, с внесением изменений в Закон "О лекарственных средствах" соответствующим указом главы государства, Тарифному (ценовому) совету, в состав которого входят 13 государственных учреждений, поручено утверждение верхнего предела оптовых и розничных цен на лекарственные препараты.

В связи с этим 15 сентября 2023 года состоялось очередное заседание Тарифного (ценового) совета. На заседании было принято решение о применении в качестве верхнего предела оптовых и розничных цен на все утвержденные до сих пор лекарственные средства.

Отметим, что до принятия этого решения действовала единая цена на лекарства, и по этой единой цене лекарства продавались во всех аптеках. Теперь эти цены за единицу продукции утверждены как максимальные, а это означает, что лекарства можно продавать по ценам ниже утвержденных.

Принятое решение позволит улучшить доступность лекарств, создать более благоприятную конкурентную среду в этой сфере и даст возможность населению покупать лекарства по более низкой цене, чем отрегулированные цены.

Тарифы вступают в силу с 15 сентября 2023 года. С решением можно ознакомиться в разделе "Решения Совета" на официальном сайте Тарифного (ценового) совета (www.tariff.gov.az).