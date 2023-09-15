В АМИ Trend представлен проект "Карабах", снятый в городе Шуша

В АМИ Trend состоялась презентация музыкального видеопроекта "Qarabağ" (Карабах), съемки которого прошли в городе Шуша, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Вначале мероприятия минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

Видеопроект снят режиссером Самиром Гуламовым на композицию "Qarabağ" в исполнении актрисы Азербайджанского государственного академического музыкального театра, талантливой вокалистки Аян Тохиди (меццо-сопрано). Автором музыки и слов к композиции является сама Аян Тохиди.

"Сегодня важный день в моей жизни и творческой карьере - я представляю проект, посвященный Карабаху. Славная Победа в 44-дневной Отечественной войне золотыми буквами вписана в историю Азербайджана. Счастье Победы нам подарила доблестная армия Азербайджана под руководством Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева", - сказала Тохиди.

Режиссер Самир Гуламов рассказал о работе над видеопроектом, выразив слова благодарности всем, кто оказал содействие проведению съемок в городе Шуша.

"В этой работе мы хотели продемонстрировать завораживающую красоту природы и исторические памятники города Шуша", - подчеркнул он.

Отметим, что Самир Гуламов является режиссером Азербайджанского государственного академического музыкального театра. Ранее он также снимал видеопроекты, короткометражные фильмы, посвященные Карабаху.

Оператором видеопроекта "Qarabağ" является Мурад Гасанов, монтажер - Эльмир Мамедов.