В Азербайджане утвержден порядок покрытия потребности в расходах из замороженных активов

Утвержден порядок покрытия потребности физических лиц и структур в необходимых и непредвиденных расходах из замороженных активов.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее постановление в связи с этим, сообщает в пятницу Day.Az.

Данный документ определяет порядок возмещения физическим лицам и структурам необходимых и непредвиденных расходов из замороженных активов, предусмотренных статьей 4.1 закона Азербайджанской Республики "О целевых финансовых санкциях".