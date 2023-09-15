https://news.day.az/society/1598331.html В Азербайджане утвержден порядок покрытия потребности в расходах из замороженных активов
В Азербайджане утвержден порядок покрытия потребности в расходах из замороженных активов
Утвержден порядок покрытия потребности физических лиц и структур в необходимых и непредвиденных расходах из замороженных активов.
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее постановление в связи с этим, сообщает в пятницу Day.Az.
Данный документ определяет порядок возмещения физическим лицам и структурам необходимых и непредвиденных расходов из замороженных активов, предусмотренных статьей 4.1 закона Азербайджанской Республики "О целевых финансовых санкциях".
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