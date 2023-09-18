Сложная ситуация на водохранилище малой гидроэлектростанции в Астаре

В Астаре из-за затопления возникла угроза взрыва водохранилища малой гидроэлектростанции.

Как передает в понедельник Day.Az, комментируя ситуацию первый заместитель главы Исполнительной власти Астаринского района Аллахверян Махмудов, заявил, что возникла угроза взрыва водохранилища небольшой гидроэлектростанции, расположенной в районе села Зюнгуляш Астаринского района.

"В настоящее время в трех частях водохранилища высота воды составляет 2 метра", - добавил он.

По его словам, ремонт разрушенных селями мостов практически невозможен и они должны быть заново построены.

Напомним, что в результате селевых вод в Астаре прервана связь с 40 селами с населением около 15 тысяч человек. В настоящее время интенсивные дожди продолжаются. Ведутся работы по обеспечению бесперебойности и безопасности движения на указанных направлениях и восстановлению дорожных сооружений.