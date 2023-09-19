https://news.day.az/society/1599028.html Госагентство автодорог Азербайджана о подрыве грузовика на мине
Госагентство автодорог Азербайджана о подрыве грузовика на мине
Сегодня около 4 часов утра на 58-м километре новой автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша грузовой автомобиль марки "Howo", принадлежащий Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA) работавший на указанной дороге, подорвался на противотанковой мине.
Об этом сообщили Day.Az в Государственном агентстве автодорог.
Сообщается, что в результате погибли двое сотрудников агентства - Самир Садыхов, 21 ноября 1970 года рождения, и Фархад Гулиев, 2 мая 1965 года рождения.
Правоохранительными органами проводится соответствующее расследование.
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