Госагентство автодорог Азербайджана о подрыве грузовика на мине

Сегодня около 4 часов утра на 58-м километре новой автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша грузовой автомобиль марки "Howo", принадлежащий Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA) работавший на указанной дороге, подорвался на противотанковой мине.

Об этом сообщили Day.Az в Государственном агентстве автодорог.

Сообщается, что в результате погибли двое сотрудников агентства - Самир Садыхов, 21 ноября 1970 года рождения, и Фархад Гулиев, 2 мая 1965 года рождения.

Правоохранительными органами проводится соответствующее расследование.