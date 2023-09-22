Названа сумма возвращенного НДС за жилые и нежилые участки

На сегодняшний день в Азербайджане по 4 761 обращению касательно жилых и нежилых участков гражданам возвращена сумма НДС на сумму около 17,2 миллиона манатов.

Как передает Day.Az ,об этом сообщает Государственная налоговая служба при министерстве экономики Азербайджанской Республики.

Было отмечено, что при возврате НДС за приобретенное гражданами имущество в ряде случаев встречаются такие факты, как неправильное указание банковских реквизитов в заявлениях или принадлежность счетов другим лицам. Это создает проблемы при перечислении части суммы НДС на указанные счета, что приводит к снижению удовлетворенности граждан.

По этой причине были внесены соответствующие изменения в отношении возврата части НДС. Теперь при поступлении запроса о перечислении средств из налогового органа в уполномоченный банк, средства перечисляются на виртуальный счет физического лица "возврат НДС", находящийся в уполномоченном банке. Вводить банковские реквизиты не требуется. Граждане, не имеющие виртуального счета "возврат НДС" в банке, при подаче заявления смогут создать такой счет по соответствующей ссылке.