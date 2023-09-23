https://news.day.az/society/1600505.html Пожары в поселке Фатмайи
Пожары в поселке Фатмайи
В поселке Фатмайи Абшеронского района произошел пожар в нескольких объектах.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Было отмечено, что из одноэтажных объектов различного назначения, построенных под одной крышей общей площадью 100 кв.м, сгорели легковоспламеняющиеся конструкции тандирханы и кровельное покрытие на площади 40 кв.м, а также деревянные перекрытия беседки общей площадью 30 кв.м.
Прилегающие объекты защищены от огня.
Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
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