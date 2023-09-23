Пожары в поселке Фатмайи

В поселке Фатмайи Абшеронского района произошел пожар в нескольких объектах.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Было отмечено, что из одноэтажных объектов различного назначения, построенных под одной крышей общей площадью 100 кв.м, сгорели легковоспламеняющиеся конструкции тандирханы и кровельное покрытие на площади 40 кв.м, а также деревянные перекрытия беседки общей площадью 30 кв.м.

Прилегающие объекты защищены от огня.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.