На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что в Сабунчинском районе Баку произошло ДТП и требуется помощь спасателей.

Как сообщили Day.Az в МЧС, после получения информации на место происшествия были направлены спасатели Службы спасения особого риска министерства.

При оценке оперативной обстановки было установлено, что грузовик марки "Hyundai" столкнулся с легковым автомобилем "Hyundai", припаркованным на обочине дороги, в грузовике оказался в зажатом состоянии 1 человек.

В результате спасательных мероприятий человек, оказавшийся в зажатом состоянии в грузовике, был извлечен из поврежденного автомобиля и передан по назначению.