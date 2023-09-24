Тяжелое ДТП в Баку, есть пострадавший
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что в Сабунчинском районе Баку произошло ДТП и требуется помощь спасателей.
Как сообщили Day.Az в МЧС, после получения информации на место происшествия были направлены спасатели Службы спасения особого риска министерства.
При оценке оперативной обстановки было установлено, что грузовик марки "Hyundai" столкнулся с легковым автомобилем "Hyundai", припаркованным на обочине дороги, в грузовике оказался в зажатом состоянии 1 человек.
В результате спасательных мероприятий человек, оказавшийся в зажатом состоянии в грузовике, был извлечен из поврежденного автомобиля и передан по назначению.
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