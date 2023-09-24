Мемориал легендарному американскому президенту Дуайту Эйзенхауэру в Вашингтоне был построен в 2021 году Сергеем Эйланбековым, который родом из Баку, передает Day.Az.

Национальный мемориал, расположенный к югу от Национальной аллеи , расположен на площади, похожей на парк, с большими колоннами, обрамляющими сетчатый гобелен, изображающим место высадки в Нормандии , а также скульптурами и барельефами, расположенными в парке. Архитектор Фрэнк Гери спроектировал мемориал, а Сергей Эйланбеков создал бронзовые статуи Эйзенхауэра в различных декорациях. Художником-гобеленом мемориала был Томас Осинский, а художником-надписью - Николасом Уэйтом Бенсоном.

25 октября 1999 года Конгресс США создал Комиссию по мемориалу Дуайта Д. Эйзенхауэра и поручил ей создать "... соответствующий постоянный мемориал Дуайту Д. Эйзенхауэру ...", чтобы увековечить его память и его вклад в Соединенные Штаты. Состояния." Эскизный проект оказался неоднозначным. После нескольких лет слушаний и нескольких изменений дизайна Гери окончательные утверждения проекта были даны в 2017 году, когда высокопоставленные лица провели церемонию закладки фундамента на участке площадью четыре акра. Церемония открытия была первоначально запланирована на 8 мая 2020 года, в день 75-й годовщины Победы в Европе , но была перенесена на 17 сентября 2020 года из -за пандемии COVID-19 .