https://news.day.az/society/1600844.html В Загатале сгорел трансформатор - прервана подача электроэнергии
В Загатале сгорел трансформатор - прервана подача электроэнергии
В Загатале сгорел трансформатор.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, вечером в жилом квартале Гарахоба села Йухары Тала вспыхнул пожар в трансформаторе мощностью 250 киловатт.
Для тушения пожара на место были привлечены техника и личный состав Загатальской районной Государственной противопожарной службы МЧС.
Предотвращено распространение огня до жилых домов.
Во время инцидента никто не пострадал.
Из-за возгорания трансформатора произошел сбой в подаче электроэнергии на указанный участок села.
По данному факту проводится расследование.
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