В Загатале сгорел трансформатор.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, вечером в жилом квартале Гарахоба села Йухары Тала вспыхнул пожар в трансформаторе мощностью 250 киловатт.

Для тушения пожара на место были привлечены техника и личный состав Загатальской районной Государственной противопожарной службы МЧС.

Предотвращено распространение огня до жилых домов.

Во время инцидента никто не пострадал.

Из-за возгорания трансформатора произошел сбой в подаче электроэнергии на указанный участок села.

По данному факту проводится расследование.