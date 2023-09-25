Оползень в Астаринском районе

В Астаринском районе произошел оползень.

Как сообщает Day.Az, проливные дожди в Астаре стали причиной оползня в селе Шиекяран.

Обрушение произошло на дороге, которой пользовались около 10 семей. На месте происшествия работают представители соответствующих учреждений. Сотрудники МЧС приступили к обеспечению безопасности на дороге. На территории работает тяжелая техника. Русло реки Пенсар меняется.