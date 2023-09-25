Названо число заразившихся коронавирусом в Азербайджане за неделю

Названо число заразившихся коронавирусом (COVID-19) в Азербайджане за последнюю неделю (18-24 сентября).

Как сообщили в понедельник Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджанской Республики, за это время было зарегистрировано 229 новых случаев заражения, 132 человека выздоровели.

В Азербайджане до сих пор было выявлено 832 809 фактов заражения, из них 822 263 человека прошли лечение и выздоровели, 225 - активные больные. На сегодняшний день от вируса скончались 10 321 человек.

Было отмечено, что за последнюю неделю в связи с выявлением новых случаев заражения было выполнено 3 729 тестов на коронавирус, а всего на сегодняшний день - 7 684 217 тестов.