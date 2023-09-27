Пассажир скончался в такси

Минувшей ночью на территории города Хырдалан Абшеронского района произошел трагический случай.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в автомобиле марки Kia Rio, за рулем которого находился Аташ Бабаев, внезапно скончался пассажир Араз Аскеров (1973 г.р.).

По словам водителя, мужчина пожаловался на боль в сердце и спустя несколько минут скончался.

По данному факту проводится расследование.