https://news.day.az/society/1601608.html Пассажир скончался в такси - трагедия в Хырдалане
Пассажир скончался в такси - трагедия в Хырдалане
Минувшей ночью на территории города Хырдалан Абшеронского района произошел трагический случай.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в автомобиле марки Kia Rio, за рулем которого находился Аташ Бабаев, внезапно скончался пассажир Араз Аскеров (1973 г.р.).
По словам водителя, мужчина пожаловался на боль в сердце и спустя несколько минут скончался.
По данному факту проводится расследование.
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