https://news.day.az/society/1602606.html Когда будет готово шоссе, соединяющее Шушу и аэропорт Физули?
Когда будет готово шоссе, соединяющее Шушу и аэропорт Физули?
Шоссе, соединяющее Шушу и аэропортовскую дорогу Физули, будет готово к первому кварталу следующего года.
Как сообщает в субботу Day.Az, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов в ходе своего выступления на II Азербайджанском национальном градостроительном форуме.
Он отметил, что в ближайшие несколько лет планируется достроить всю уличную инфраструктуру города Шуша.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре