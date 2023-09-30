Когда будет готово шоссе, соединяющее Шушу и аэропорт Физули?

Шоссе, соединяющее Шушу и аэропортовскую дорогу Физули, будет готово к первому кварталу следующего года.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов в ходе своего выступления на II Азербайджанском национальном градостроительном форуме.

Он отметил, что в ближайшие несколько лет планируется достроить всю уличную инфраструктуру города Шуша.