https://news.day.az/society/1602631.html Учрежден план управления города Шуша
Учрежден план управления города Шуша
План управления города Шуша разработан весьма эффективно.
Как сообщает в субботу Day.Az, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов в ходе своего выступления на II Азербайджанском национальном градостроительном форуме.
Он отметил, что в Шуше планируется сдача в эксплуатацию бутик-отелей, один из которых будет сдан уже в конце этого года.
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