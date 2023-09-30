Учрежден план управления города Шуша

План управления города Шуша разработан весьма эффективно.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов в ходе своего выступления на II Азербайджанском национальном градостроительном форуме.

Он отметил, что в Шуше планируется сдача в эксплуатацию бутик-отелей, один из которых будет сдан уже в конце этого года.