https://news.day.az/society/1602930.html В Баку отмечается Всемирный день населенных пунктов
В Баку отмечается Всемирный день населенных пунктов
В рамках "Недели градостроительства", организованной совместно Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики и Программой ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT), отмечается Всемирный день населенных пунктов, который впервые проходит в Баку.
Как сообщает в понедельник Day.Az, мероприятие состоит из двух сессий и пленарных заседаний различной тематики.
В мероприятии принимают участие государственные чиновники, эксперты, представители СМИ Азербайджана и зарубежных стран.
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