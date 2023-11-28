В горных районах Азербайджана выпал снег

Начиная с 27 ноября, на территории Губинского, Гусарского и Хызынского районов выпал снег.

Как сообщает во вторник Day.Az, больше всего снега выпало в селах Гырыз и Хыналыг Губинского района.

Согласно информации, высота снежного покрова достигает 14 сантиметров. Самая низкая температура в регионе (-8,6) зафиксирована на участке Гудиалчай - Хыналыг.

В поселке Алтыагадж Хызынского района высота покрова снега составляет 13 см, а в селе Лаза Гусарского района - 12 см.

В райцентрах Губа и Гусар снега не зафиксировано.

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