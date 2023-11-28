https://news.day.az/society/1617722.html В горных районах Азербайджана выпал снег
В горных районах Азербайджана выпал снег
Начиная с 27 ноября, на территории Губинского, Гусарского и Хызынского районов выпал снег.
Как сообщает во вторник Day.Az, больше всего снега выпало в селах Гырыз и Хыналыг Губинского района.
Согласно информации, высота снежного покрова достигает 14 сантиметров. Самая низкая температура в регионе (-8,6) зафиксирована на участке Гудиалчай - Хыналыг.
В поселке Алтыагадж Хызынского района высота покрова снега составляет 13 см, а в селе Лаза Гусарского района - 12 см.
В райцентрах Губа и Гусар снега не зафиксировано.
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