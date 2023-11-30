Минуло 2 года с момента крушения военного вертолета ГПС Азербайджана

Прошло два года с момента крушения военного вертолета Государственной пограничной службы (ГПС) при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне "Гараэйбат".

Как передает в четверг Day.Az, 30 ноября около 10:40 военный вертолет ГПС разбился при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне "Гараэйбат", расположенном в Хызынском районе.

В результате происшествия погибли 14 высокопоставленных офицеров (полковники Физули Али Ибрам оглу Джавадов и Эмиль Назир оглу Назиров, майоры Эльмир Мирджалил оглу Гасанов, Эмиль Шахид оглу Майылов, Эльбрус Самраддин оглу Ахмедов, Мурад Яшар оглу Мамедов и Эмиль Эльман оглу Алиев, капитаны Джейхун Ханлар оглу Ахмедханов, Джавид Ахлиман оглу Байрамлы, Хаййям Алихан оглу Алиев, Теймур Анвар оглу Гараисаев, старший лейтенант Фарид Таййяр оглу Нагиев, лейтенант Абдулла Тельман оглу Сулейманов, а также рабочий Эльчин Фикрет оглу Набиев) и два человека были тяжело ранены (полковник-лейтенант Эмиль Мамед оглу Джафаров и капитан Рамин Рамиз оглу Адилов).

По данному факту в Следственном управлении Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Расследование уголовного дела взято на особый контроль Генеральной прокуратурой.

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