Ягуар Хадиев стал жертвой взрыва мин, заложенных армянами

Генеральная прокуратура Азербайджана распространила заявление о погибшем в результате подрыва на мине Ягуаре Хадиеве.

Как сообщает в четверг Day.Az, в заявлении говорится:

"Некоторые пользователи социальных сетей распространили не соответствующую действительности информацию об обстоятельствах смерти жителя села Гасангая Тертерского района Хадиева Ягуара Алигейдар оглу (1989 года рождения).

В связи с информацией, которая была обнародована с целью создания искусственного ажиотажа, сообщается, что все подробности гибели Ягуара Хадиева были тщательно изучены.

Так, 9 марта текущего года в результате взрыва мины в районе села Чайлы Тертерского района Ягуар Хадиев, получивший травматическую ампутацию нижней конечности левой ноги, скончался 6 октября, в очередной раз подорвавшись на мине в том же районе.

В обоих случаях Ягуар Хадиев стал жертвой взрыва мин, заложенных армянскими незаконными вооруженными формированиями, во время посещения освобожденных от армянской оккупации территорий Азербайджана без соответствующего на то разрешения.

В ходе расследования органами прокуратуры был проведен осмотр места происшествия и тела Ягуара Хадиева, проведены другие необходимые следственные действия.

При осмотре трупа было установлено, что на теле покойного в результате взрыва мины, заложенной армянскими незаконными вооруженными формированиями, образовалось пять телесных повреждений.

Продолжается предварительное расследование уголовных дел, возбужденных по соответствующим статьям Уголовного кодекса по вышеуказанным фактам".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!