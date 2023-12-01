В Азербайджане при проверке предприятий будет вестись непрерывная видеосъемка.

Как сообщает в пятницу Day.Az, это отражено в проекте Кодекса о конкуренции, который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно проекту, статья 54 дается в новой редакции. Таким образом, текст этой статьи выглядит следующим образом:

"- при проведении проверок в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, осмотр и изъятие осуществляются при непрерывной видеосъемке.

- в протокол об осмотре и изъятии вносится соответствующая запись о применении непрерывной видеосъемки, и к этому протоколу прилагается носитель информации, отражающий видеосъемку".

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