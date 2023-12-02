В Бакинском филиале МГУ имени М.В. Ломоносова прошел День открытых дверей на 2024/2025 учебный год

В Бакинском филиале МГУ имени М.В. Ломоносова состоялся традиционный "День открытых дверей", который предоставляет уникальную возможность ознакомиться с условиями и правилами вступительных испытаний 2024/2025 учебного года, сообщает Day.Az.

Традиционно День открытых дверей в Бакинском филиале МГУ имени М.В.Ломоносова вызвал большой интерес абитуриентов и их родителей. Абитуриенты могли получить соответствующие материалы для подготовки к вступительным экзаменам в Бакинский филиал МГУ, всестороннюю информацию о подготовке бакалавров и магистров на шести факультетах Филиала - филологическом, химическом, физическом, прикладной математики, психологии и экономическом. В рамках мероприятия была организована встреча с преподавателями Московского университета - представителями факультетов. Также абитуриенты смогли получить материалы для подготовки к вступительным экзаменам.

На открытии доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой общей топологии и геометрии механико-математического факультета МГУ Юрий Садовничий рассказал о Московском университете и истории создания Бакинского филиала, основанным в 2008 году в соответствии с указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Благодаря усилиям ректора Бакинского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова, вице-президента Национальной академии наук Азербайджана, академика Наргиз Пашаевой, университет неизменно держит высокую планку и считается одним из лучших вузов Азербайджана.

"МГУ в России имеет особый статус и собственную образовательную программу. И если все вузы принимают абитуриентов по единому государственному экзамену, то МГУ принимает по собственному вступительному экзамену. Наши дипломы высоко котируются во всем мире. Поэтому наши выпускники имеют отличную возможность для трудоустройства, дальнейшего обучения в престижных зарубежных вузах. Бакинский филиал является структурным подразделением Московского университета, и его студенты и выпускники имеют те же права, что и студенты и выпускники МГУ в Москве, дипломы ничем не отличаются. В этом году мы отмечаем знаменательную дату - исполнилось 15 лет со дня основания Бакинского филиала МГУ, на открытии которого присутствовали Президент Азербайджана Ильхам Алиев, ректор МГУ Виктор Садовничий и ректор Бакинского филиала МГУ академик Наргиз Пашаева. За эти годы полутора тысяч выпускников получили дипломы МГУ. В 2012 году был построен великолепный кампус в поселке Ходжасан, в котором созданы все условия для получения студентами глубоких знаний, отдыха, занятий спортом и проживания, есть библиотеки, общежития, компьютерные классы, учебные лаборатории и т.д. В Филиале созданы все условия для студентов и преподавателей. Образовательная деятельность осуществляется профессорско-преподавательским составом МГУ по учебным планам и программам Московского университета с использованием современных инновационных технологий и методов обучения", - отметил Юрий Садовничий.

Ответственный секретарь приемной комиссии Бакинского филиала МГУ, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры дифференциальной геометрии и приложений механико-математического факультета МГУ Денис Ильютко подробно рассказал о правилах приема.

Было отмечено, что язык обучения в Филиале - русский, форма обучения - очная, дневная. Студенты граждане Азербайджана и иностранцы, постоянно проживающие в стране, обучаются на бюджетной основе (бесплатно) и на всем протяжении обучения обеспечиваются стипендией. Филиал предоставляет возможность получить как степень бакалавра, так и степень магистра. Также действует Воскресная школа, где организованы бесплатные курсы для абитуриентов. Для допуска к испытаниям в бакалавриат Филиала необходимо набрать на вступительном экзамене, проводимом Государственным экзаменационным центром Азербайджана (ГЭЦ), 150 или более баллов (из 400 возможных) по любой группе специальностей. Все поступающие могут претендовать на поступление на любой один факультет филиала МГУ в городе Баку. Выбор факультета не зависит от группы специальностей, в которой набраны необходимые баллы на экзамене ГЭЦ.

Бакинский филиал МГУ - это не только учебное заведение, а большой научно-образовательный центр, где проводится исследовательская работа на базе современной электронной библиотеки, а также лаборатории и лингафонного кабинета, оснащенных самым передовым оборудованием. Проводятся международные конференции, студенческие олимпиады, реализуются другие проекты.

Более подробную информацию можно получить на сайте www.msu.az или задать свои вопросы на [email protected]

В ходе мероприятия кандидат филологических наук, доцент кафедры иберо-романского языкознания филологического факультета МГУ Анна Уржумцева, кандидат физико-математических наук, ассистент кафедры общей топологии и геометрии механико-математического факультета МГУ, ответственный за координацию учебно-научной работы факультета прикладной математики филиала МГУ в городе Баку Нина Славина,

профессор кафедры общей физики физического факультета МГУ, ответственный за координацию учебно-научной работы физического факультета филиала МГУ в городе Баку Александр Салецкий, кандидат химических наук, ведущий научный сотрудник кафедры физической химии химического факультета МГУ, ответственный за координацию учебно-научной работы химического факультета филиала МГУ в городе Баку Екатерина Альтова, кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики экономического факультета МГУ, ответственный за координацию учебно-научной работы экономического факультета филиала МГУ в городе Баку Джейхун Гусейнов и старший преподаватель кафедры общей психологии факультета психологии МГУ, ответственный за координацию учебно-научной работы факультета психологии филиала МГУ в городе Баку Леонид Бабанин подробно рассказали о подготовке бакалавров и магистров на своих факультетах, а также ответили на интересующие вопросы.

После окончания встречи была организована экскурсия в кампус университета в поселке Ходжасан, где своими глазами можно было увидеть аудитории, библиотеку, лаборатории, конференц-зал, студенческий центр, спортивный комплекс, общежития и столовую.