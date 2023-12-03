НАНА расширяет сотрудничество с Ассоциацией азиатских академий наук

Президент Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА) академик Иса Габиббейли встретился в Анкаре с президентом Ассоциации азиатских академий наук и научных обществ, профессором Ахмедом Нури Юрдусевым.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, на встрече были обсуждены вопросы взаимного сотрудничества Ассоциации с НАНА в 2024 году.

Президент Ассоциации азиатских академий наук и научных обществ, профессор Ахмед Нури Юрдусев отметил, что связи Национальной Академии наук Азербайджана с научными учреждениями Азии продолжают укрепляться.

На встрече состоялся обмен мнениями о налаживании отношений сотрудничества между НАНА и академиями наук Малайзии и Сингапура в 2024 году.

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