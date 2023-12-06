Решение Тарифного совета положительно отразится на ценах лекарств

Автор: Эльвин Сахаватоглу

Как сообщалось ранее, 5 декабря Тарифный (ценовой) совет принял важные решения относительно импорта и реализации лекарственных средств в стране. Новым решением утверждены тарифы на проведение экспертиз, связанных с государственной регистрацией лекарственных средств и лекарственных субстанций, а также упрощенные услуги по проведению экспертизы, по признанию иностранной регистрации.

Также на последнем заседании Тарифного (ценового) совета тарифы упрощенной экспертизы были снижены до 20-29% от действующих тарифов. Утверждены обычные тарифы на экспертизу, которые на 20% превышают существующие.

Согласно поправке к закону "О лекарственных средствах", срок оказания специализированной экспертизы по регистрации лекарственных средств сокращен с 210 до 90 дней.

По результатам упрощенной экспертизы по признанию иностранной регистрации уменьшено количество необходимых документов на лекарственные средства, включенные в государственный реестр. Для признания иностранной регистрации установлен короткий срок упрощенной экспертизы - 11 рабочих дней.

Итак, как новые решения повлияют на ситуацию на рынке лекарств?

Как сообщил Day.Az экономист-эксперт Эйюб Керимли, решение важно по нескольким направлениям.

По его словам, все это ускорит ввоз, регистрацию и продажу лекарства в страну".

"Новые изменения положительно скажутся на цене препаратов. В результате изменений на рынок лекарств могут выйти новые компании. Конечно, это положительно скажется на поступление в страну большего количества лекарств и их качество. В результате сформируется естественная конкуренция. Появление конкуренции повлияет на цены. В целом эти решения имеют большое значение с точки зрения защиты здоровья населения Азербайджана", - сказал Керимли.