Назван объем средств, потраченных фондом "YAŞAT" за 3 года

Обнародован объем средств, потраченных фондом "YAŞAT" за 3 года.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сообщил глава фонда "YAŞAT", ветеран Карабахской войны Эльвин Гусейнов на отчетной конференции о деятельности фонда за три года.

Он сообщил, что расходы были проведены по четырем направлениям и составили 79 484 043 маната.

"На территории страны зарегистрированы в общей сложности 17 861 человек (включая членов семей 3 004 шехидов, а также 6 568 раненых), мы зафиксировали, в чем они нуждаются (на сайте yashat.gov.az). В отношении 46 868 заявлений от 14 785 человек были взяты обязательства к исполнению. Количество реализованных платежей составило 43 069", - добавил он.

По его словам, распределение по затраченным средствам выглядит следующим образом:

- в направлении улучшения бытовых условий - 42 153 250 манатов

- в направлении расходов на образование, профессиональную подготовку и развитие творческого потенциала - 2 424 635,03 манатов

- погашение потребительских кредитов и других долговых обязательств - 7 011 408,82 манатов

- оплата расходов на лечение и психологическую поддержку - 27 394 750,09 манатов.

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