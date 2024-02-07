Одна из старейших избирательниц Фатма Саттарова проголосовала на президентских выборах в Азербайджане - ФОТО
Одна из старейших избирательниц Фатма Саттарова проголосовала на избирательном участке, созданном в Бакинском центре здоровья министерства здравоохранения, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Сегодня в Азербайджане проводятся президентские выборы. В выборах также приняла участие одна из старейших избирательниц, ветеран Второй мировой войны, председатель Организации ветеранов войны, труда и вооруженных сил Азербайджанской Республики 102-летняя Фатма Гусейн гызы Саттарова.
Проходящая лечение в Бакинском центре здоровья (БЦЗ) Министерства здравоохранения Фатма Саттарова проголосовала на избирательном участке, созданном в БЦЗ.
Следует отметить, что ветеран Второй мировой войны Фатма Саттарова имеет большие заслуги в общественно-политической и культурной жизни нашей страны. Также Фатма Саттарова награждена орденом "Истиглал".
Отметим, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.
За пост президента борются кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.
Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00.
Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.
Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.
Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.
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