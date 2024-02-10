https://news.day.az/society/1636209.html Генпрокуратура Азербайджана о взрыве в Ходжавенде
Генпрокуратура Азербайджана о взрыве в Ходжавенде
Ведется расследование в связи со взрывом в Ходжавенде.
Как передает в субботу Day.Az, об этом сообщила Генеральная прокуратура Азербайджана.
Было отмечено, что в прокуратуре Ходжавендского района проводится расследование в связи со взрывом взрывчатки военного назначения, произошедшего около 10:00 утра в пчеловодческом хозяйстве на территории села Чартар Ходжавендского района, в результате которого Алескеров Самир Физули оглу (1996 года рождения) получил ранение правой руки.
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