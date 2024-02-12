https://news.day.az/society/1636539.html Сколько человек стали жертвами мин после II Карабахской войны?
Сколько человек стали жертвами мин после II Карабахской войны?
После Второй Карабахской войны из 345 жертв мин 247 человек погибли или получили телесные повреждения различной степени тяжести в результате минных инцидентов, произошедших за пределами бывшей линии соприкосновения.
Как сообщает в понедельник Day.Az, информацию об этом распространило Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).
"Массовое минирование территорий гражданского назначения является преступлением против человечности, а также серьезным нарушением норм международного права", - отметили в ANAMA.
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