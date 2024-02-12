Сколько человек стали жертвами мин после II Карабахской войны?

После Второй Карабахской войны из 345 жертв мин 247 человек погибли или получили телесные повреждения различной степени тяжести в результате минных инцидентов, произошедших за пределами бывшей линии соприкосновения.

Как сообщает в понедельник Day.Az, информацию об этом распространило Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

"Массовое минирование территорий гражданского назначения является преступлением против человечности, а также серьезным нарушением норм международного права", - отметили в ANAMA.

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