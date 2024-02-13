Важная новость для желающих вернуться в поселок Кяркиджахан города Ханкенди

13 февраля председатель Государственного комитета Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев провел очередной прием граждан. Обращения граждан касались в основном жилищно-бытовых вопросов, занятости, возвращения на освобожденные от оккупации территории и других вопросов.

Как сообщили Day.Az в комитете, обращения граждан и поднятые ими вопросы будут рассмотрены и решены в соответствии с законодательством.

После завершения личного приема граждан председатель госкомитета встретился с группой жителей поселка Кяркиджахан города Ханкенди. Он подробно проинформировал участников встречи о состоянии выполнения задач, поставленных главой государства в связи с восстановлением освобожденных территорий, возвращением вынужденных переселенцев в родные края. Было отмечено, что в этом году в поселок Кяркиджахан будет переселена первая группа вынужденных переселенцев.

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