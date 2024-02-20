https://news.day.az/society/1638727.html В Азербайджане начался процесс электронного перевода учащихся
В Азербайджане начался процесс электронного перевода учащихся
Сегодня с 11:00 будет активизирован процесс смены школы учащихся по второму полугодию 2023-2024 учебного года.
Об этом Day.Az сообщили в Госагентстве по дошкольному и общему образованию.
Также, учитывая, что до сдачи выпускных экзаменов по уровню общего среднего образования осталось немного времени, процесс перевода в IX классы будет приостановлен с 1 марта до конца учебного года.
Процесс перевода учащихся осуществляется в электронном виде через портал www.sy.edu.az.
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