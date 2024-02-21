Кадры задержания Кямиля Зейналлы в Москве

В сети распространились кадры задержания в Москве известного азербайджанского фитнес-тренера Кямиля Зейналлы.

Как сообщает в среду Day.Az, на кадрах запечатлено, как К.Зейналлы был задержан и увезен группой российских полицейских.

Отметим, что Кямиль Зейналлы сообщил о задержании в Москве в своем аккаунте в Instagram. K.Зейналлы заявил, что был задержан в московском аэропорту Домодедово на обратном пути в Баку и доставлен в отделение полиции. Он отметил, что по словам сотрудников российской полиции, его задержали по причине объявления его Арменией в международный розыск.

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