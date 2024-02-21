https://news.day.az/society/1639080.html Кадры задержания Кямиля Зейналлы в Москве - ВИДЕО
Кадры задержания Кямиля Зейналлы в Москве - ВИДЕО
В сети распространились кадры задержания в Москве известного азербайджанского фитнес-тренера Кямиля Зейналлы.
Как сообщает в среду Day.Az, на кадрах запечатлено, как К.Зейналлы был задержан и увезен группой российских полицейских.
Отметим, что Кямиль Зейналлы сообщил о задержании в Москве в своем аккаунте в Instagram. K.Зейналлы заявил, что был задержан в московском аэропорту Домодедово на обратном пути в Баку и доставлен в отделение полиции. Он отметил, что по словам сотрудников российской полиции, его задержали по причине объявления его Арменией в международный розыск.
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