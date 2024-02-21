В Физули строится 38 многоэтажных зданий

В Физули в настоящее время строится 38 многоэтажных зданий.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, выступая на конференции на тему "Реконструкция инфраструктуры водоснабжения и канализации в Карабахском регионе", заявил заместитель специального представителя Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Башир Гаджиев.

"В Физули уже поселились 527 семей (около двух тысяч человек). В ближайшие месяцы это число достигнет 846 семей. Люди, которые туда переезжают, обеспечиваются работой.

Проекты, реализуемые в Карабахе, являются историческими событиями. Вкладывать труд в работу, которая ведется на этих территориях, является большой честью. Богатые водные ресурсы территорий занимают важное место в промышленности и сельском хозяйстве страны.

Однако ситуация в Сарсангском водохранилище из-за запущенности оставляет желать лучшего. Неочищенные сбросы сточных вод в реки и вырубка лесов стали причиной экологической катастрофы", - добавил Б.Гаджиев.

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